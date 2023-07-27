Чудо на Алтае: Двух объявленных погибшими туристов нашли живыми в покорёженном Ми-8
Двое из шести пропавших при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае найдены живыми
Упавший на Алтае вертолёт Ми-8. Фото © T.me / SHOT
Живыми найдены двое из шести пропавших без вести при крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" в селе Тюнгур в Республике Алтай. Таким образом, жертв четверо. SHOT опубликовал обновлённый список погибших и пострадавших в авиакатастрофе с туристами.
Погибшие:
- Яна Кургаева, 35 лет
- Елена Паташенко, 36 лет
- Наталья Комарова, 54 года
- Александр Ратников, 60 лет.
Выжившие:
- Вячеслав Демихов — КВС
- Олег Егоров — второй пилот
- Алексей Десятов — бортинженер
- Игорь Ишутин, 34 года
- Евгений Горбунов, 34 года
- Алексей Запара, 35 лет
- Татьяна Смирнова, 37 лет
- Елена Левшукова, 43 года
- Аурика Волова, 44 года
- Юлия Кузьмина, 47 лет
- Владимир Мацулаев, 48 лет
- Инга Даниленко, 64 года.
Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района днём 27 июля. В момент крушения на борту находились группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девять — пострадавшими. По предварительным данным, Ми-8 зацепил провода и столб, упал и загорелся. Людей спасали очевидцы.