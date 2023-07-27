Чудо на Алтае: Двух объявленных погибшими туристов нашли живыми в покорёженном Ми-8

Живыми найдены двое из шести пропавших без вести при крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" в селе Тюнгур в Республике Алтай. Таким образом, жертв четверо. SHOT опубликовал обновлённый список погибших и пострадавших в авиакатастрофе с туристами.