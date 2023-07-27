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27 июля, 12:02

Чудо на Алтае: Двух объявленных погибшими туристов нашли живыми в покорёженном Ми-8

Двое из шести пропавших при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае найдены живыми

<p>Упавший на Алтае вертолёт Ми-8. Фото © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/54712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Упавший на Алтае вертолёт Ми-8. Фото © T.me / SHOT

Живыми найдены двое из шести пропавших без вести при крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" в селе Тюнгур в Республике Алтай. Таким образом, жертв четверо. SHOT опубликовал обновлённый список погибших и пострадавших в авиакатастрофе с туристами.

Погибшие:

  1. Яна Кургаева, 35 лет
  2. Елена Паташенко, 36 лет
  3. Наталья Комарова, 54 года
  4. Александр Ратников, 60 лет.

Выжившие:

  1. Вячеслав Демихов — КВС
  2. Олег Егоров — второй пилот
  3. Алексей Десятов — бортинженер
  4. Игорь Ишутин, 34 года
  5. Евгений Горбунов, 34 года
  6. Алексей Запара, 35 лет
  7. Татьяна Смирнова, 37 лет
  8. Елена Левшукова, 43 года
  9. Аурика Волова, 44 года
  10. Юлия Кузьмина, 47 лет
  11. Владимир Мацулаев, 48 лет
  12. Инга Даниленко, 64 года.
Ошибка пилотов могла привести к крушению Ми-8 с туристами на Алтае

Ошибка пилотов могла привести к крушению Ми-8 с туристами на Алтае

Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района днём 27 июля. В момент крушения на борту находились группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девятьпострадавшими. По предварительным данным, Ми-8 зацепил провода и столб, упал и загорелся. Людей спасали очевидцы.

Андрей Бражников
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