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31 июля, 01:58

Три человека стали жертвами крушения легкомоторного самолёта в США

AP: Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в США

<p>Ангар, в который врезался самолёт с пассажирами в Калифорнии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/cbsnewscolorado/status/1685789920898719744" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CBSColorado</a></p>

Ангар, в который врезался самолёт с пассажирами в Калифорнии. Обложка © Twitter / CBSColorado

Три человека стали жертвами крушения легкомоторного самолёта в американском штате Калифорния. По данным агенства Associated Press, погибшими оказались пилот и два пассажира.

Как пишет агентство, самолёт начал набирать высоту, после чего внезапно врезался в ангар и загорелся. Все находящиеся на борту люди — пилот и два пассажира — погибли.

В США самолёт рухнул в воду в нескольких метрах от оживлённого пляжа

В США самолёт рухнул в воду в нескольких метрах от оживлённого пляжа

Ранее сообщалось, что самолёт типа Canadair CL-215 упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на греческом острове Эвбея. Крушение самолёта-амфибии попало на видео.

Оксана Попова
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