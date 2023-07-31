Три человека стали жертвами крушения легкомоторного самолёта в США
AP: Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в США
Ангар, в который врезался самолёт с пассажирами в Калифорнии. Обложка © Twitter / CBSColorado
Три человека стали жертвами крушения легкомоторного самолёта в американском штате Калифорния. По данным агенства Associated Press, погибшими оказались пилот и два пассажира.
Как пишет агентство, самолёт начал набирать высоту, после чего внезапно врезался в ангар и загорелся. Все находящиеся на борту люди — пилот и два пассажира — погибли.
Ранее сообщалось, что самолёт типа Canadair CL-215 упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на греческом острове Эвбея. Крушение самолёта-амфибии попало на видео.