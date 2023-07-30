В США самолёт рухнул в воду в нескольких метрах от оживлённого пляжа

В американском штате Нью-Гэмпшир (США) потерпел крушение легкомоторный самолёт. Он рухнул в воду в нескольких метрах от оживлённого пляжа.

Момент крушения самолёта в США. Видео © Twitter / dragon_of_time_

В Сети появились кадры происшествия. Стоявшие на берегу люди были явно испуганы увиденным. Некоторые граждане после инцидента отправились к самолёту, чтобы помочь пилоту. Самолёт вытащили на берег.