Регион

Уведомления отключены

8 августа, 23:54

Два человека погибли при крушении вертолёта ВМС Бразилии во время учений

Два человека погибли и шестеро пострадали при крушении военного вертолёта в Бразилии. Об этом информирует Минобороны страны.

"С глубокой грустью сообщаем, что из-за инцидента с воздушным судном ВМС Бразилии двое военных погибли", отмечается в сообщении.

В Австралии упавший вертолёт прервал военные учения Talisman Sabre с США

В Австралии упавший вертолёт прервал военные учения Talisman Sabre с США

По факту крушения вертолёта начато расследование.

Ранее Лайф писал об аварии одномоторного самолёта, разбившегося рядом с Лос-Анджелесом. В результате погибло два человека.

Обложка ©

Twitter / Marinha do Brasil

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Бразилия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров