Два человека погибли при крушении вертолёта ВМС Бразилии во время учений
Два человека погибли и шестеро пострадали при крушении военного вертолёта в Бразилии. Об этом информирует Минобороны страны.
"С глубокой грустью сообщаем, что из-за инцидента с воздушным судном ВМС Бразилии двое военных погибли", — отмечается в сообщении.
По факту крушения вертолёта начато расследование.
Ранее Лайф писал об аварии одномоторного самолёта, разбившегося рядом с Лос-Анджелесом. В результате погибло два человека.
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Twitter / Marinha do Brasil