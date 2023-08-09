Два человека погибли при крушении вертолёта ВМС Бразилии во время учений

Два человека погибли и шестеро пострадали при крушении военного вертолёта в Бразилии. Об этом информирует Минобороны страны.

"С глубокой грустью сообщаем, что из-за инцидента с воздушным судном ВМС Бразилии двое военных погибли", — отмечается в сообщении.

По факту крушения вертолёта начато расследование.