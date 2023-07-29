В Австралии упавший вертолёт прервал военные учения Talisman Sabre с США

На северо-востоке Австралии 28 июля во время военных учений разбился вертолёт MRH-90 Taipan, на борту которого находилось четыре человека, все они погибли при крушении. Об этом сообщает 9news.

Винтокрылое судно упало в океан у побережья Квинсленда рядом с островом Гамильтон. Это произошло во время совместных с американскими военными учений Talisman Sabre. По данным Bloomberg, их пришлось прервать.