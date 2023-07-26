Истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение вместе с экипажем
В Саудовской Аравии потерпел крушение истребитель F-15SA, экипаж погиб. Об этом сообщает SPA со ссылкой на официального представителя Минобороны королевства бригадного генерала Турки аль-Малики.
Самолёт разбился во время учений на полигоне авиабазы Королевских ВВС недалеко от города Хамис-Мушайт на юго-западе страны. Причины ЧП не сообщаются.
А ранее в Греции во время тушения пожара разбился самолёт-амфибия. Судно задело крылом верхушки деревьев и упало в труднодоступном месте.
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