Истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение вместе с экипажем

В Саудовской Аравии потерпел крушение истребитель F-15SA, экипаж погиб. Об этом сообщает SPA со ссылкой на официального представителя Минобороны королевства бригадного генерала Турки аль-Малики.

Самолёт разбился во время учений на полигоне авиабазы Королевских ВВС недалеко от города Хамис-Мушайт на юго-западе страны. Причины ЧП не сообщаются.