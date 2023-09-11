В Подмосковье загорелись автомобили рядом со зданием ГИБДД
SHOT: В подмосковном Подольске произошёл сильный пожар рядом со зданием ГИБДД
В подмосковном Подольске местные жители наблюдают сильный пожар. Кадры с места ЧП публикует SHOT.
Пожар в подмосковном Подольске. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, горят автомобили рядом со зданием ГИБДД. На месте находятся экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что в Ярославле загорелся памятник культуры федерального значения — усадьба Вахрамеева, которая расположена на улице Ушинского. Столб дыма можно было заметить с высотных домов Заволжского района и Нефтестроя.