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11 сентября, 09:54

В Подмосковье загорелись автомобили рядом со зданием ГИБДД

SHOT: В подмосковном Подольске произошёл сильный пожар рядом со зданием ГИБДД

В подмосковном Подольске местные жители наблюдают сильный пожар. Кадры с места ЧП публикует SHOT.

Пожар в подмосковном Подольске. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, горят автомобили рядом со зданием ГИБДД. На месте находятся экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

На территории заповедника "Горки Ленинские" в Подмосковье начался пожар

На территории заповедника "Горки Ленинские" в Подмосковье начался пожар

Ранее сообщалось, что в Ярославле загорелся памятник культуры федерального значения — усадьба Вахрамеева, которая расположена на улице Ушинского. Столб дыма можно было заметить с высотных домов Заволжского района и Нефтестроя.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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