"Вся улица в дыму": Очевидцы сняли на видео полыхающую усадьбу Вахрамеева в Ярославле
В центре Ярославля загорелось здание усадьбы Вахрамеева
Охваченное огнём здание усадьбы Вахрамеева в Ярославле. Обложка © VK / Евгения Жирова
В Ярославле загорелся памятник культуры федерального значения — усадьба Вахрамеева, которая расположена на улице Ушинского. О произошедшем сообщили очевидцы, сняв на видео происходящее. Огонь вспыхнул примерно в девять вечера, сейчас пламя только набирает силу.
Горит здание усадьбы Вахрамеева. Видео © VK / Евгения Жирова / t.me / Yaroslavl Art
"Сильно горит! Вся улица в дыму", — прокомментировали очевидцы.
По их словам, столб дыма можно заметить с высотных домов Заволжского района и Нефтестроя. Сейчас на месте трудятся пожарные расчёты. Стоит заметить, что здание — памятник федерального значения, хотя много лет находится в заброшенном состоянии.
Ранее сообщалось, что 4 сентября в городе Видное Московской области загорелся склад лакокрасочных изделий. Площадь пожара составила приблизительно 1200 квадратных метров, пожарным удалось его локализовать.