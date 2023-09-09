"Вся улица в дыму": Очевидцы сняли на видео полыхающую усадьбу Вахрамеева в Ярославле

В Ярославле загорелся памятник культуры федерального значения — усадьба Вахрамеева, которая расположена на улице Ушинского. О произошедшем сообщили очевидцы, сняв на видео происходящее. Огонь вспыхнул примерно в девять вечера, сейчас пламя только набирает силу.

Горит здание усадьбы Вахрамеева. Видео © VK / Евгения Жирова / t.me / Yaroslavl Art

"Сильно горит! Вся улица в дыму", — прокомментировали очевидцы.

По их словам, столб дыма можно заметить с высотных домов Заволжского района и Нефтестроя. Сейчас на месте трудятся пожарные расчёты. Стоит заметить, что здание — памятник федерального значения, хотя много лет находится в заброшенном состоянии.