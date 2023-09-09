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9 сентября, 20:14

"Вся улица в дыму": Очевидцы сняли на видео полыхающую усадьбу Вахрамеева в Ярославле

В центре Ярославля загорелось здание усадьбы Вахрамеева

<p>Охваченное огнём здание усадьбы Вахрамеева в Ярославле. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/yaroslavllive" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгения Жирова</a></p>

Охваченное огнём здание усадьбы Вахрамеева в Ярославле. Обложка © VK / Евгения Жирова

В Ярославле загорелся памятник культуры федерального значения — усадьба Вахрамеева, которая расположена на улице Ушинского. О произошедшем сообщили очевидцы, сняв на видео происходящее. Огонь вспыхнул примерно в девять вечера, сейчас пламя только набирает силу.

Горит здание усадьбы Вахрамеева. Видео © VK / Евгения Жирова / t.me / Yaroslavl Art

"Сильно горит! Вся улица в дыму", — прокомментировали очевидцы.

По их словам, столб дыма можно заметить с высотных домов Заволжского района и Нефтестроя. Сейчас на месте трудятся пожарные расчёты. Стоит заметить, что здание — памятник федерального значения, хотя много лет находится в заброшенном состоянии.

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Ранее сообщалось, что 4 сентября в городе Видное Московской области загорелся склад лакокрасочных изделий. Площадь пожара составила приблизительно 1200 квадратных метров, пожарным удалось его локализовать.

Анатолий Симоненко
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