Взрыв произошёл на газопроводе в Ленобласти

В районе Тихвина Ленинградской области произошла разгерметизация газовой трубы на промышленном объекте. Как пишет "Mash на Мойке", повреждённый участок находится в труднодоступном месте в лесу, на место уже выдвинулись оперативные службы.

По данным телеграм-канала, открытого горения нет, автоматика сработала штатно и перекрыла подачу газа сразу после взрыва. Пострадавших нет.

"6 сентября 2023 года произошла разгерметизация газопровода высокого давления рядом с микрорайоном Лесопитомник Тихвинского района. Объект обслуживает АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". Газоснабжение в трубопроводе перекрыто. В связи с этим подача газа временно остановлена для 11 промышленных потребителей, 24 многоквартирных домов и 138 индивидуальных жилых домов", — уточнили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".