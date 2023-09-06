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6 сентября, 18:03

Взрыв произошёл на газопроводе в Ленобласти

У Тихвина в Ленобласти произошла разгерметизация газовой трубы, пострадавших нет

В районе Тихвина Ленинградской области произошла разгерметизация газовой трубы на промышленном объекте. Как пишет "Mash на Мойке", повреждённый участок находится в труднодоступном месте в лесу, на место уже выдвинулись оперативные службы.

По данным телеграм-канала, открытого горения нет, автоматика сработала штатно и перекрыла подачу газа сразу после взрыва. Пострадавших нет.

"6 сентября 2023 года произошла разгерметизация газопровода высокого давления рядом с микрорайоном Лесопитомник Тихвинского района. Объект обслуживает АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". Газоснабжение в трубопроводе перекрыто. В связи с этим подача газа временно остановлена для 11 промышленных потребителей, 24 многоквартирных домов и 138 индивидуальных жилых домов", — уточнили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

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Ранее Лайф писал о взрыве баллона с газом в одной из квартир Екатеринбурга, ударная волна выбила окна. Единственного пострадавшего госпитализировали с ожогами.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Матвей Константинов
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