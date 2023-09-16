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16 сентября, 05:34

Спасатели ликвидировали пожар, уничтоживший ТЦ в Санкт-Петербурге

МЧС: Крупный пожар в здании ТЦ в Петербурге ликвидирован

Крупный пожар в Санкт-Петербурге, охватившей здание торгового центра на Бухарестской улице, ликвидирован. Площадь возгорания составила примерно 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

"В 5:45 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации возгорания участвовали более 60 человек, в том числе почти 40 сотрудников МЧС. Кроме того, для тушения пожара привлекалось 18 единиц техники.

Лайф публикует видео крупного пожара, уничтожившего ТЦ в Санкт-Петербурге

Лайф публикует видео крупного пожара, уничтожившего ТЦ в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что огромный пожар площадью 1000 кв. м охватил здание ТЦ во Фрунзенском районе Петербурга. Помимо ресторана BBQ beer (бывший "Мюнхель") там располагался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.

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LIFE

Иван Косицын
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