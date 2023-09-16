Спасатели ликвидировали пожар, уничтоживший ТЦ в Санкт-Петербурге
МЧС: Крупный пожар в здании ТЦ в Петербурге ликвидирован
Крупный пожар в Санкт-Петербурге, охватившей здание торгового центра на Бухарестской улице, ликвидирован. Площадь возгорания составила примерно 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.
"В 5:45 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении ведомства.
В ликвидации возгорания участвовали более 60 человек, в том числе почти 40 сотрудников МЧС. Кроме того, для тушения пожара привлекалось 18 единиц техники.
Ранее сообщалось, что огромный пожар площадью 1000 кв. м охватил здание ТЦ во Фрунзенском районе Петербурга. Помимо ресторана BBQ beer (бывший "Мюнхель") там располагался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.
LIFE