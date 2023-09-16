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15 сентября, 23:22

Лайф публикует видео крупного пожара, уничтожившего ТЦ в Санкт-Петербурге

Лайф публикует видео с места крупного пожара в Санкт-Петербурге, охватившего здание торгового центра на Бухарестской улице. Судя по кадрам, разыгравшееся пламя охватило всю территорию строения.

Кадры с места крупного пожара в Санкт-Петербурге, охватившего здание торгового центра на Бухарестской улице. Видео © LIFE

По уточнённой информации, к ликвидации пожара привлекалось 18 единиц техники и 62 человека личного состава. На данный момент известно, что возгорание удалось локализовать. Сведения о пострадавших и о причинах происшествия не поступали.

На территории заповедника "Горки Ленинские" в Подмосковье начался пожар

На территории заповедника "Горки Ленинские" в Подмосковье начался пожар

Лайф сообщал, что огромный пожар площадью 1000 кв. м охватил здание ТЦ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Кроме ресторана BBQ beer (бывший "Мюнхель") там располагался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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