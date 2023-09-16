Лайф публикует видео крупного пожара, уничтожившего ТЦ в Санкт-Петербурге

Лайф публикует видео с места крупного пожара в Санкт-Петербурге, охватившего здание торгового центра на Бухарестской улице. Судя по кадрам, разыгравшееся пламя охватило всю территорию строения.

Кадры с места крупного пожара в Санкт-Петербурге, охватившего здание торгового центра на Бухарестской улице. Видео © LIFE

По уточнённой информации, к ликвидации пожара привлекалось 18 единиц техники и 62 человека личного состава. На данный момент известно, что возгорание удалось локализовать. Сведения о пострадавших и о причинах происшествия не поступали.