Лайф публикует видео крупного пожара, уничтожившего ТЦ в Санкт-Петербурге
Лайф публикует видео с места крупного пожара в Санкт-Петербурге, охватившего здание торгового центра на Бухарестской улице. Судя по кадрам, разыгравшееся пламя охватило всю территорию строения.
Кадры с места крупного пожара в Санкт-Петербурге, охватившего здание торгового центра на Бухарестской улице. Видео © LIFE
По уточнённой информации, к ликвидации пожара привлекалось 18 единиц техники и 62 человека личного состава. На данный момент известно, что возгорание удалось локализовать. Сведения о пострадавших и о причинах происшествия не поступали.
Лайф сообщал, что огромный пожар площадью 1000 кв. м охватил здание ТЦ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Кроме ресторана BBQ beer (бывший "Мюнхель") там располагался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.
LIFE