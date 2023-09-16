Стала известна причина пожара, уничтожившего ТЦ в Санкт-Петербурге
SHOT: Причиной пожара в ТЦ в Петербурге стало короткое замыкание электропроводки
Крупный пожар на 1000 квадратных метров в торговом центре на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге произошёл из-за короткого замыкания электропроводки на веранде ресторана BBQ beer. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пожар в ТЦ в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
Возгорание началось примерно в 00:30, через два часа огонь локализовали, а ещё через пять — полностью ликвидировали. Кроме того, сообщается, что в результате крупного пожара семь автомобилей, которые были припаркованы рядом с ТЦ, расплавило. Так, не повезло владельцам Subaru XV, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Renault Sandero, Volkswagen Transporter, Toyota Camry и Mazda 3.
Напомним, в ночь на 16 сентября огромный пожар площадью 1000 кв. м охватил здание ТЦ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Кроме ресторана BBQ beer (бывший "Мюнхель") там располагался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек. Огонь потушили, площадь возгорания составила примерно 1000 квадратных метров.
Telegram / SHOT