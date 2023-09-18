В Ноябрьске взрослый и двое детей погибли при пожаре в жилом доме

В Ноябрьске при пожаре в жилом доме погибло три человека, в числе которых двое детей. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме Ноябрьска. Видео © t.me / МЧС ЯНАО

В пресс-службе МЧС рассказали, что пожар произошёл в доме, находящемся на улице Школьной. На момент прибытия пожарных по всей кровле строения наблюдалось горение. Все силы спасателей были брошены на поиски возможных пострадавших и ликвидацию очага пожара.

"Из горящего дома огнеборцы эвакуировали 45 человек, из них 10 детей. Пожар ликвидирован на площади 672 кв. метра. Ведётся разбор повреждённых конструкций. К сожалению, в ходе тушения обнаружены трое погибших, из них двое детей 2017 и 2020 года рождения", — говорится в сообщении.