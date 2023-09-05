В ЯНАО умер мужчина, устроивший стрельбу и пожар при выселении из дома

В больнице умер мужчина, который угрожал судебным приставам оружием и устроил поджог в аварийном доме, из которого не хотел выселяться в пригороде Ноябрьска в ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения автономного округа.

Напомним, 62-летний Марат Сайткулов проживал в доме в Ноябрьске по договору социального найма несколько лет. В 2016 году жильё признали аварийным, ему предложили съехать в однокомнатную квартиру, но мужчина отказался. 28 августа он поджёг машину, встретил приставов с оружием, а потом устроил пожар в доме. В результате силовики оцепили район и в ходе штурма задержали мужчину. Против него завели дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.