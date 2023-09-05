Регион

Уведомления отключены

5 сентября, 10:43

В ЯНАО умер мужчина, устроивший стрельбу и пожар при выселении из дома

<p>Признанный аварийным дом в Ноябрьске, из которого отказывался выселяться мужчина. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56228" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Признанный аварийным дом в Ноябрьске, из которого отказывался выселяться мужчина. Обложка © SHOT

В больнице умер мужчина, который угрожал судебным приставам оружием и устроил поджог в аварийном доме, из которого не хотел выселяться в пригороде Ноябрьска в ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения автономного округа.

Дом в Ноябрьске, из которого отказывался выселяться вооружённый мужчина. Видео © SHOT

"Скончался, врачи сделали всё, что могли", — приводит РИА "Новости" сообщение.

Утопившая 10-месячную дочь в реке россиянка умерла в больнице

Утопившая 10-месячную дочь в реке россиянка умерла в больнице

Напомним, 62-летний Марат Сайткулов проживал в доме в Ноябрьске по договору социального найма несколько лет. В 2016 году жильё признали аварийным, ему предложили съехать в однокомнатную квартиру, но мужчина отказался. 28 августа он поджёг машину, встретил приставов с оружием, а потом устроил пожар в доме. В результате силовики оцепили район и в ходе штурма задержали мужчину. Против него завели дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров