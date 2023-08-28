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28 августа, 11:58

Житель ЯНАО поджёг машину и угрожает расстрелять приехавших судебных приставов

<p>Кадры с места инцидента в посёлке Су-952 в Ноябрьске. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56228" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадры с места инцидента в посёлке Су-952 в Ноябрьске. Обложка © SHOT

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) мужчина угрожает оружием судебным приставам и каждому, кто подойдёт к его машине, которую он поджёг. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, всё происходит в эти минуты в посёлке Су-952 в Ноябрьске. Судебные приставы приехали к мужчине, который, по предварительным данным, отказался переезжать из аварийного дома в новостройку. Мужчина поджёг свой автомобиль в знак протеста и никого к нему не подпускает, угрожая всех расстрелять. Местные жители слышали выстрелы, на месте инцидента работают экстренные службы.

Как пишет SHOT, дом признали аварийным ещё в 2016 году. Мужчина проживал там по договору социального найма. По решению суда ему предложили переехать в однокомнатную квартиру с ремонтом и уговаривали около года, но на такие условия он ответил отказом.

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Иван Косицын
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