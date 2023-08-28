Житель ЯНАО поджёг машину и угрожает расстрелять приехавших судебных приставов

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) мужчина угрожает оружием судебным приставам и каждому, кто подойдёт к его машине, которую он поджёг. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, всё происходит в эти минуты в посёлке Су-952 в Ноябрьске. Судебные приставы приехали к мужчине, который, по предварительным данным, отказался переезжать из аварийного дома в новостройку. Мужчина поджёг свой автомобиль в знак протеста и никого к нему не подпускает, угрожая всех расстрелять. Местные жители слышали выстрелы, на месте инцидента работают экстренные службы.

Как пишет SHOT, дом признали аварийным ещё в 2016 году. Мужчина проживал там по договору социального найма. По решению суда ему предложили переехать в однокомнатную квартиру с ремонтом и уговаривали около года, но на такие условия он ответил отказом.