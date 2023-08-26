Казанский вестерн: Группа подростков устроила тир на детской площадке в Татарстане
Трое подростков устроили стрельбу из пистолета на детской площадке в Казани
Подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке в казанском районе Азино. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
Подростки стреляют из пневмата на детской площадке в Казани. Видео © t.me / Mash Iptash
Компания из трёх парней отдыхала вечером на детской площадке в одном из дворов на улице Хайдара Бигичева. Когда обычные беседы им наскучили, один из подростков достал пистолет. Они сделали мишень из поставленной на мусорную урну бутылки и принялись по очереди практиковаться в меткости. Впрочем, стрельбы оказались недолгими: бдительные жильцы дома заметили происходящее и сообщили об этом в полицию, сотрудники которой оперативно приехали и забрали владельца оружия в отдел, чтобы выяснить, откуда у него взялся пневмат.
А 18 августа за стрельбу из пистолета на детской площадке в Москве был задержан директор школы. Правда позже выяснилось, что пистолет был театральным и лишь воспроизводил звук выстрела, а всё это было затеяно ради съёмок видеоанонса.