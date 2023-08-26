Казанский вестерн: Группа подростков устроила тир на детской площадке в Татарстане

Компания из трёх парней отдыхала вечером на детской площадке в одном из дворов на улице Хайдара Бигичева. Когда обычные беседы им наскучили, один из подростков достал пистолет. Они сделали мишень из поставленной на мусорную урну бутылки и принялись по очереди практиковаться в меткости. Впрочем, стрельбы оказались недолгими: бдительные жильцы дома заметили происходящее и сообщили об этом в полицию, сотрудники которой оперативно приехали и забрали владельца оружия в отдел, чтобы выяснить, откуда у него взялся пневмат.