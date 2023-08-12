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12 августа, 09:48

Неадекват с травматом обстрелял машины на трассе в Люберцах

Мужчина с пистолетом обстрелял шесть машин на трассе в подмосковных Люберцах

В подмосковных Люберцах мужчина с пистолетом обстрелял шесть автомобилей на трассе. По данным телеграм-канала SHOT, он целился из травматического оружия по всем проезжающим машинам.

Мужчина с пистолетом расстрелял шесть машин на трассе в подмосковных Люберцах. Видео © Telegram / SHOT

Злоумышленника задержали после звонка в полицию. Пострадавших нет. Что вывело мужчину из себя, пока не известно.

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Ранее Лайф писал, что в Москве мужчина расстрелял из аэрозольного пистолета продавцов магазина. Едкое вещество попало одной из кассирш в глаза, ей потребовалась медицинская помощь.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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