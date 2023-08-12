Неадекват с травматом обстрелял машины на трассе в Люберцах

В подмосковных Люберцах мужчина с пистолетом обстрелял шесть автомобилей на трассе. По данным телеграм-канала SHOT, он целился из травматического оружия по всем проезжающим машинам.

Мужчина с пистолетом расстрелял шесть машин на трассе в подмосковных Люберцах. Видео © Telegram / SHOT

Злоумышленника задержали после звонка в полицию. Пострадавших нет. Что вывело мужчину из себя, пока не известно.