Неадекват с травматом обстрелял машины на трассе в Люберцах
Мужчина с пистолетом обстрелял шесть машин на трассе в подмосковных Люберцах
В подмосковных Люберцах мужчина с пистолетом обстрелял шесть автомобилей на трассе. По данным телеграм-канала SHOT, он целился из травматического оружия по всем проезжающим машинам.
Мужчина с пистолетом расстрелял шесть машин на трассе в подмосковных Люберцах. Видео © Telegram / SHOT
Злоумышленника задержали после звонка в полицию. Пострадавших нет. Что вывело мужчину из себя, пока не известно.
Ранее Лайф писал, что в Москве мужчина расстрелял из аэрозольного пистолета продавцов магазина. Едкое вещество попало одной из кассирш в глаза, ей потребовалась медицинская помощь.
Telegram / SHOT