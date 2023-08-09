Осетинский депутат выпустил 12 пуль в майора в клубе из-за незнакомой красотки

Во Владикавказе народный избранник расстрелял полицейского, потому что тот заступился за девушку. Как рассказали SHOT очевидцы, всё произошло рано утром, когда отдыхавший в караоке-клубе "Облака" депутат Собрания представителей села Октябрьского Ацамаз Кобесов засмотрелся на девушку-администратора, но та не ответила взаимностью.

Тогда депутат начал орать на работницу, это заметил 33-летний майор полиции. Он попросил Кобесова отстать от девушки, но тот только разозлился: сначала полез в драку, а потом достал травматический пистолет Grand Power-T12 и выпустил в стража порядка 12 резиновых пуль.

С ранениями груди, поясницы, плеча и кисти майора госпитализировали, его состояние стабильно тяжёлое. Тем временем народный избранник задержан, оружие у него изъяли.