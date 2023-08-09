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9 августа, 14:46
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Осетинский депутат выпустил 12 пуль в майора в клубе из-за незнакомой красотки

Во Владикавказе депутат расстрелял полицейского из-за девушки в караоке-клубе

Во Владикавказе народный избранник расстрелял полицейского, потому что тот заступился за девушку. Как рассказали SHOT очевидцы, всё произошло рано утром, когда отдыхавший в караоке-клубе "Облака" депутат Собрания представителей села Октябрьского Ацамаз Кобесов засмотрелся на девушку-администратора, но та не ответила взаимностью.

Тогда депутат начал орать на работницу, это заметил 33-летний майор полиции. Он попросил Кобесова отстать от девушки, но тот только разозлился: сначала полез в драку, а потом достал травматический пистолет Grand Power-T12 и выпустил в стража порядка 12 резиновых пуль.

С ранениями груди, поясницы, плеча и кисти майора госпитализировали, его состояние стабильно тяжёлое. Тем временем народный избранник задержан, оружие у него изъяли.

Задержан стрелок из Porsche, открывший огонь по качку-телохранителю в центре Москвы

Задержан стрелок из Porsche, открывший огонь по качку-телохранителю в центре Москвы

А в Москве ДТП возле Кремля закончилось стрельбой. После столкновения водитель одного из автомобилей вышел наружу и начал стрелять в оппонента. Он уже задержан.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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