Недовольный клиент расстрелял продавцов супермаркета из аэрозольного пистолета в Москве

Мужчина расстрелял из аэрозольного пистолета продавцов магазина на северо-западе Москвы. Об этом сообщает SHOT.

В Москве мужчина расстрелял из аэрозольного пистолета продавцов магазина. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в районе Щукина. Двое мужчин зашли в супермаркет "Магнолия" на улице Маршала Малиновского, однако остались недовольны обслуживанием. В итоге начавшийся на кассе конфликт быстро переместился на улицу, где в ход пошли уже не кулаки, а аэрозольный пистолет.

Неадекватный покупатель выстрелил в лицо одному из работников, однако ему повезло — сразу после атаки он побежал умываться и не пострадал. Гораздо меньше посчастливилось его коллеге, которая в этот момент стояла рядом. Аэрозоль попал кассирше в глаза, и ей потребовалась медицинская помощь. Сейчас в ситуации разбирается полиция.