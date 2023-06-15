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15 июня, 06:52

Недовольный клиент расстрелял продавцов супермаркета из аэрозольного пистолета в Москве

SHOT: В Москве мужчина расстрелял из аэрозольного пистолета продавцов магазина

Мужчина расстрелял из аэрозольного пистолета продавцов магазина на северо-западе Москвы. Об этом сообщает SHOT.

В Москве мужчина расстрелял из аэрозольного пистолета продавцов магазина. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в районе Щукина. Двое мужчин зашли в супермаркет "Магнолия" на улице Маршала Малиновского, однако остались недовольны обслуживанием. В итоге начавшийся на кассе конфликт быстро переместился на улицу, где в ход пошли уже не кулаки, а аэрозольный пистолет.

Неадекватный покупатель выстрелил в лицо одному из работников, однако ему повезло — сразу после атаки он побежал умываться и не пострадал. Гораздо меньше посчастливилось его коллеге, которая в этот момент стояла рядом. Аэрозоль попал кассирше в глаза, и ей потребовалась медицинская помощь. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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