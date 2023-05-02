Посетитель магазина отстрелил продавцу ухо из самопала как у Данилы Багрова
Посетитель комиссионного магазина в Москве выстрелил в продавца
В Москве покупатель отстрелил ухо продавцу комиссионного магазина. Сделал он это из самодельного оружия вроде того, какое было у Данилы Багрова из фильма "Брат-2". Об этом сообщает SHOT.
Посетитель комиссионного магазина выстрелил в продавца. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в магазине на Грузинском Валу. Покупатель разговаривал с продавцом и начал показывать ему оружие.
Когда сотрудник магазина начал отходить в сторону, 39-летний мужчина выстрелил в него. В результате консультант получил травму, его госпитализировали. Через некоторое время пострадавшего отпустили. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее Лайф писал о том, что в Казани пьяная разборка закончилась выстрелом сигнальной ракетой в лицо сотруднику ГИБДД.
Telegram / SHOT