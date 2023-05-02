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2 мая, 15:57

Посетитель магазина отстрелил продавцу ухо из самопала как у Данилы Багрова

Посетитель комиссионного магазина в Москве выстрелил в продавца

В Москве покупатель отстрелил ухо продавцу комиссионного магазина. Сделал он это из самодельного оружия вроде того, какое было у Данилы Багрова из фильма "Брат-2". Об этом сообщает SHOT.

Посетитель комиссионного магазина выстрелил в продавца. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в магазине на Грузинском Валу. Покупатель разговаривал с продавцом и начал показывать ему оружие.

В Подмосковье возбудили дело из-за случая с мальчиком, выстрелившим себе в голову

В Подмосковье возбудили дело из-за случая с мальчиком, выстрелившим себе в голову

Когда сотрудник магазина начал отходить в сторону, 39-летний мужчина выстрелил в него. В результате консультант получил травму, его госпитализировали. Через некоторое время пострадавшего отпустили. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Лайф писал о том, что в Казани пьяная разборка закончилась выстрелом сигнальной ракетой в лицо сотруднику ГИБДД.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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