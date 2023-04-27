КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 23:10

В Подмосковье возбудили дело из-за случая с мальчиком, выстрелившим себе в голову

В Подмосковье заведено уголовное дело по факту ранения двухлетнего мальчика — он выстрелил себе в голову из травматического пистолета в Пушкино. Оружие без присмотра оставил кто-то из взрослых, сообщили в Следственном комитете РФ.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", — говорится в сообщении СК РФ.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина за ходом следствия будет следить руководитель московского управления Следкома Александр Стариков.

В Крыму пенсионер-меломан застрелил соседку, которая невзлюбила его громкую музыку

В Крыму пенсионер-меломан застрелил соседку, которая невзлюбила его громкую музыку

Ранее Лайф писал, что в городе Пушкино Московской области маленький ребёнок во время игры дома выстрелил себе в лоб из травматического пистолета. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров