В Подмосковье возбудили дело из-за случая с мальчиком, выстрелившим себе в голову
В Подмосковье заведено уголовное дело по факту ранения двухлетнего мальчика — он выстрелил себе в голову из травматического пистолета в Пушкино. Оружие без присмотра оставил кто-то из взрослых, сообщили в Следственном комитете РФ.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", — говорится в сообщении СК РФ.
По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина за ходом следствия будет следить руководитель московского управления Следкома Александр Стариков.
Ранее Лайф писал, что в городе Пушкино Московской области маленький ребёнок во время игры дома выстрелил себе в лоб из травматического пистолета. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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