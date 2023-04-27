В Подмосковье возбудили дело из-за случая с мальчиком, выстрелившим себе в голову

В Подмосковье заведено уголовное дело по факту ранения двухлетнего мальчика — он выстрелил себе в голову из травматического пистолета в Пушкино. Оружие без присмотра оставил кто-то из взрослых, сообщили в Следственном комитете РФ.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", — говорится в сообщении СК РФ.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина за ходом следствия будет следить руководитель московского управления Следкома Александр Стариков.