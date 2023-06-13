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13 июня, 04:34

Красноярец застрелил трёхлетнюю дочь из ружья на глазах у жены

В Красноярском крае отец случайно застрелил трёхлетнюю дочь, перезаряжая ружьё

В Таймырском районе отец застрелил свою трёхлетнюю дочь из охотничьего ружья, перезаряжая его. Как сообщили в краевой прокуратуре, девочка скончалась в больнице.

Трагедия произошла на рыболовецкой точке "Дерябино" в 80 километрах от посёлка Носок. Глава семейства вывез жену и дочку на отдых и прихватил с собой охотничье ружьё, которое хранил незаконно. Во время разрядки он выстрелил в девочку: она получила ранение в область спины и головы. Малышка скончалась в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка надлежащему исполнению родителями своих родительских прав", — сообщили в ведомстве.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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