Красноярец застрелил трёхлетнюю дочь из ружья на глазах у жены

В Таймырском районе отец застрелил свою трёхлетнюю дочь из охотничьего ружья, перезаряжая его. Как сообщили в краевой прокуратуре, девочка скончалась в больнице.

Трагедия произошла на рыболовецкой точке "Дерябино" в 80 километрах от посёлка Носок. Глава семейства вывез жену и дочку на отдых и прихватил с собой охотничье ружьё, которое хранил незаконно. Во время разрядки он выстрелил в девочку: она получила ранение в область спины и головы. Малышка скончалась в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка надлежащему исполнению родителями своих родительских прав", — сообщили в ведомстве.