Красноярец застрелил трёхлетнюю дочь из ружья на глазах у жены
В Красноярском крае отец случайно застрелил трёхлетнюю дочь, перезаряжая ружьё
В Таймырском районе отец застрелил свою трёхлетнюю дочь из охотничьего ружья, перезаряжая его. Как сообщили в краевой прокуратуре, девочка скончалась в больнице.
Трагедия произошла на рыболовецкой точке "Дерябино" в 80 километрах от посёлка Носок. Глава семейства вывез жену и дочку на отдых и прихватил с собой охотничье ружьё, которое хранил незаконно. Во время разрядки он выстрелил в девочку: она получила ранение в область спины и головы. Малышка скончалась в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка надлежащему исполнению родителями своих родительских прав", — сообщили в ведомстве.
Ранее в Архангельской области отец застрелил сына, который не хотел жить отдельно. Конфликт между родственниками произошёл во время застолья с алкоголем. 57-летний мужчина начал прогонять 32-летнего сына из дома, но тот уходить не собирался. В итоге отец достал охотничье ружьё и выстрелил в наследника.
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