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18 мая, 12:50

Под Архангельском пьяный отец не смог выгнать сына из дома и застрелил его

Житель Архангельской области застрелил сына, который отказывался жить отдельно

В Архангельской области отец застрелил сына, который не хотел жить отдельно, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

Случилось это 10 мая в деревне Пономарёвская Коношского района. Как рассказали в ведомстве, конфликт между родственниками произошёл во время застолья с алкоголем. 57-летний мужчина начал прогонять 32-летнего сына из дома, но тот уходить не собирался. В итоге отец достал охотничье ружьё и выстрелил в наследника, тот скончался на месте. На допросе задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СКР.

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Наталья Исакова
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