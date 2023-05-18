Под Архангельском пьяный отец не смог выгнать сына из дома и застрелил его
Житель Архангельской области застрелил сына, который отказывался жить отдельно
В Архангельской области отец застрелил сына, который не хотел жить отдельно, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.
Случилось это 10 мая в деревне Пономарёвская Коношского района. Как рассказали в ведомстве, конфликт между родственниками произошёл во время застолья с алкоголем. 57-летний мужчина начал прогонять 32-летнего сына из дома, но тот уходить не собирался. В итоге отец достал охотничье ружьё и выстрелил в наследника, тот скончался на месте. На допросе задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СКР.
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