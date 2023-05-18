Под Архангельском пьяный отец не смог выгнать сына из дома и застрелил его

Случилось это 10 мая в деревне Пономарёвская Коношского района. Как рассказали в ведомстве, конфликт между родственниками произошёл во время застолья с алкоголем. 57-летний мужчина начал прогонять 32-летнего сына из дома, но тот уходить не собирался. В итоге отец достал охотничье ружьё и выстрелил в наследника, тот скончался на месте. На допросе задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.