"Убийца со справкой" жестоко расправился с семьёй любимой под Ростовом и пустился в бега

В Ростовской области ищут 31-летнего мужчину, который в ходе конфликта убил родственников своей возлюбленной. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, злополучный конфликт между ранее судимым стрелком и погибшими произошёл в лесополосе Каменского района.

"31-летний мужчина <...> произвёл несколько выстрелов в родственников своей сожительницы. В результате его противоправных действий 51-летний отец сожительницы и 33-летний супруг сестры сожительницы скончались на месте происшествия. Мать сожительницы с огнестрельным ранением доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — говорится в опубликованном сообщении.

Назначены необходимые экспертизы, заведено уголовное дело по статьям "Убийство двух или более лиц", "Покушение на убийство двух или более лиц", а также "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". Скрывшегося убийцу ищут, он объявлен в федеральный розыск. Иван Иванов дважды судим, имеет справку о психическом отклонении.