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18 августа, 09:33

Задержанный директор московской школы объяснил, зачем стрелял на детской площадке

Директор школы в Москве: Выстрел имитировал театральный пистолет для съёмок

Директор школы в Москве Тимофей Сергеев, которого задержали за стрельбу на детской площадке в Окружном проезде, рассказал, зачем сделал это. В беседе с РИА "Новости" он добавил, что выстрел имитировал театральный пистолет.

"Администрация школы планирует организовать для детей выездное мероприятие на фестиваль "День Бородина – 2023" в музей-заповедник "Бородинское поле", где пройдёт военно-историческая реконструкция великого сражения. Для анонса мы решили снять ролик, на котором я стреляю из театрального пистолета, имитирующего звук выстрела", — сказал он.

По словам Сергеева, таким роликом руководство школы хотело привлечь внимание к мероприятию и заинтересовать родителей. Он признал, что в результате поступил неосмотрительно и встревожил жителей района. Те сообщили о беспорядках полиции. Ответственные за произошедшее уже объяснили всё правоохранителям. Они попросили прощения у всех, кого побеспокоили.

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Напомним, сегодня в Москве директора школы задержали за стрельбу на детской площадке. Он хотел снять ролик для детей ко Дню Бородинского сражения, но местные жители сдали педагога полиции. В отдел забрали директора и педагога-организатора.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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