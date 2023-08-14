Очередью в полицию: Стрельба петербургской "узницы" под наркотиками через дверь попала на видео
На видео попала стрельба запертой в квартире в Петербурге приезжей из Читы
Изъятый у приезжей из Читы карабин. Обложка © T.me / "Mash на Мойке"
Жительница Читы, устроившая стрельбу в петербургской квартире в попытке освободиться из "плена", чуть не попала в прибывших на её крики полицейских. Момент выстрела и фото с места публикует "Mash на Мойке".
Девушка, устроившая стрельбу в квартире в Петербурге, чуть не убила полицейских. Видео © T.me / "Mash на Мойке"
Судя по кадрам, 24-летняя Василина, которую друзья закрыли на ключ и ушли по делам, попала в левый верхний угол зеркала на входной двери. Неизвестно, куда именно целилась девушка и каким образом хотела освободиться, но каким-то чудом она не задела правоохранителей — они в тот момент стояли в коридоре. Теперь на двери зияет дыра от карабина "Вепрь" размером в несколько сантиметров.
Напомним, всё произошло в квартире жилого дома на проспекте Обуховской Обороны. На крики девушки, которая думала, что оказалась в плену, соседи вызвали полицию. Оказалось, что гостья Северной столицы приехала, чтобы повеселиться, и два дня провела в алкогольном наркотрипе.