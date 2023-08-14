Экс-супруга известного игрока в покер покусала сержанта в Барвихе и угодила в рехаб

В Подмосковье Олеся Юзикова, бывшая супруга популярного российского игрока в покер Алексея Юзикова, набросилась на незнакомого человека, а потом укусила сотрудника полиции, попытавшегося её задержать. Теперь ей предстоит курс лечения в профильном диспансере. О ситуации рассказал SHOT.

По имеющейся информации, женщина возвращалась с гулянки в свой дом в Барвихе ранним утром 12 августа. По пути она начала вести себя агрессивно и кидаться на людей, так что пришлось вызвать полицейских.

Оперативно прибывшие сотрудники оценили состояние Юзиковой и решили её задержать. Однако та не собиралась просто сдаваться без борьбы и вцепилась зубами в левую руку сержанта полиции. В результате этой выходки вместо дома она поехала в отделение, а после этого — в наркодиспансер.

Экс-супруг любительницы кусаться — небезызвестный покерист Алексей Юзиков. Выигранные им в нулевых и десятых годах на покере призовые исчисляются сотнями тысяч долларов и позволили ему создать бизнес по найму в аренду недвижимости и авто. У них с Олесей двое детей, но ещё в 2022 пара развелась, дети живут с отцом, переехавшим на Кипр прошлой осенью.