Петербуржец решил с помощью ножа выбить у продавца скидку на арбуз

Покупатель напал с ножом на продавца в Санкт-Петербурге за то, что тот наотрез отказался делать скидку на арбуз. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в магазине на проспекте Художников. Светловолосый мужчина зашёл купить вкусный арбуз, но не хотел платить полную стоимость. Он попытался уговорить 46-летнего сотрудника продать арбуз подешевле, а когда понял, что скидку не выбить, разозлился и бросился на продавца с ножом.

В итоге проходившие мимо очевидцы заметили раненого на полу и вызвали скорую. Его доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали колото-резаную рану и проникающее ранение живота. Теперь любителя бахчевых ищет полиция. К слову, с места преступления он сбежал без арбуза.