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12 августа, 12:10

Жительница Ленобласти вонзила нож в сожителя и сказала, что он упал на вилы

В Ленобласти задержали женщину, ударившую ножом возлюбленного

В деревне Сологубовка Кировского района под Северной столицей задержали женщину по подозрению в нападении на мужчину с ножом. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

История случилась 3 августа, правоохранители уже возбудили уголовное дело против женщины, но до сих пор не известно, что именно произошло в тот день. По словам задержанной, её возлюбленный упал на вилы с чердака. Однако пострадавший утверждает, что на самом деле сожительница ударила его ножом. После случившегося потерпевшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Анапе 20-летняя мать зарезала трёхмесячного сына и пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали, в отношении неё проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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