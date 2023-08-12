Жительница Ленобласти вонзила нож в сожителя и сказала, что он упал на вилы

В деревне Сологубовка Кировского района под Северной столицей задержали женщину по подозрению в нападении на мужчину с ножом. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

История случилась 3 августа, правоохранители уже возбудили уголовное дело против женщины, но до сих пор не известно, что именно произошло в тот день. По словам задержанной, её возлюбленный упал на вилы с чердака. Однако пострадавший утверждает, что на самом деле сожительница ударила его ножом. После случившегося потерпевшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.