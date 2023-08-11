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11 августа, 10:43
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В Подмосковье мужчина залез в дом через форточку и пытался изнасиловать спящую женщину

В Раменском мужчина залез в форточку и напал на спящую женщину

<p>Потерпевшая жительница деревни Дурнихи в Подмосковье. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55452" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Потерпевшая жительница деревни Дурнихи в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT

В Подмосковье мужчина залез в частный дом через форточку и попытался изнасиловать спящую женщину. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло около пяти утра в деревне Дурнихе Раменского муниципального района. Мужчина проследил за 40-летней блондинкой, вычислил, где она живёт, и спустя время пробрался к ней в дом. Для этого он использовал открытую на ночь форточку. Перепуганная женщина смогла отбиться от незваного гостя и позвонила в полицию.

Нападавший скрылся, но его задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний иностранец, находившийся в России без регистрации. Сейчас с ним работают полицейские.

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Изнасиловать 17-летнюю студентку пытался "скопинский маньяк", но не тот

Ранее Лайф писал, что в Ногинске маньяк хотел изнасиловать женщину в её же квартире, однако та перехитрила его, напугала и заставила бежать в ужасе.

Максим Плетнёв
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