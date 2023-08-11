В Подмосковье мужчина залез в дом через форточку и пытался изнасиловать спящую женщину

В Подмосковье мужчина залез в частный дом через форточку и попытался изнасиловать спящую женщину. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло около пяти утра в деревне Дурнихе Раменского муниципального района. Мужчина проследил за 40-летней блондинкой, вычислил, где она живёт, и спустя время пробрался к ней в дом. Для этого он использовал открытую на ночь форточку. Перепуганная женщина смогла отбиться от незваного гостя и позвонила в полицию.

Нападавший скрылся, но его задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний иностранец, находившийся в России без регистрации. Сейчас с ним работают полицейские.