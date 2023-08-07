Изнасиловать 17-летнюю студентку пытался "скопинский маньяк", но не тот

Стало известно, кто пытался изнасиловать студентку в Скопине Рязанской области, буквально в километре от дома скопинского маньяка. По данным SHOT, предполагаемый насильник — это 40-летний местный житель, ранее уже отсидевший за аналогичное преступление.

Как пишет телеграм-канал, Михаил Борискин вышел из колонии строгого режима два месяца назад — 26 мая. Сейчас он задержан.

Напомним, ранее стало известно, что 17-летнюю девушку попытались изнасиловать всего в километре от дома скопинского маньяка. Студентка местного колледжа возвращалась домой, когда на неё напал неизвестный мужчина. Испуганная девушка стала изо всех сил кричать, сопротивляться и в итоге смогла вырваться. В разорванной одежде она добежала до дома и рассказала о случившемся матери, а та вызвала полицию.