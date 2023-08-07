Неизвестный попытался изнасиловать 17-летнюю девушку у дома скопинского маньяка
SHOT: 17-летнюю девушку пытались изнасиловать рядом с домом скопинского маньяка
17-летнюю девушку попытались изнасиловать всего в километре от дома скопинского маньяка. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне в полночь на улице Ленина в городе Скопине Рязанской области. Студентка местного колледжа возвращалась домой, когда на неё напал и повалил неизвестный мужчина. Испуганная девушка стала изо всех сил кричать, сопротивляться и в итоге смогла вырваться. В разорванной одежде она добежала до дома и рассказала о случившемся матери, а та вызвала полицию.
Нападение произошло всего в 900 метрах от места жительства Виктора Мохова, также известного как скопинский маньяк. В 2000 году он похитил двух девочек-подростков и запер у себя в подвале, где насиловал на протяжении четырёх лет. Одна из них также была студенткой местного ПТУ. В итоге в 2004 году преступника посадили на 17 лет, в 2021-м он вышел.
В 2022 году Мохов проходил по делу об укрывательстве убийства. 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Мохова сначала отправили под домашний арест, а затем заключили под стражу за нарушение условий меры пресечения. В феврале его отпустили из СИЗО. Что касается изнасилования, то возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют причастность скопинского маньяка к нападению. Также рассматривается версия, что у него появился подражатель.
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