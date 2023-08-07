Неизвестный попытался изнасиловать 17-летнюю девушку у дома скопинского маньяка

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне в полночь на улице Ленина в городе Скопине Рязанской области. Студентка местного колледжа возвращалась домой, когда на неё напал и повалил неизвестный мужчина. Испуганная девушка стала изо всех сил кричать, сопротивляться и в итоге смогла вырваться. В разорванной одежде она добежала до дома и рассказала о случившемся матери, а та вызвала полицию.

Нападение произошло всего в 900 метрах от места жительства Виктора Мохова, также известного как скопинский маньяк. В 2000 году он похитил двух девочек-подростков и запер у себя в подвале, где насиловал на протяжении четырёх лет. Одна из них также была студенткой местного ПТУ. В итоге в 2004 году преступника посадили на 17 лет, в 2021-м он вышел.