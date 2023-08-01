Пленница скопинского маньяка дала совет героине похожей жуткой истории из Челябинска
Жертва скопинского маньяка Мохова советует уральской заложнице обратиться к психологу
Жительнице Челябинской области, которую 14 лет продержали в секс-рабстве, понадобится помощь психологов и других медицинских специалистов для возвращения к нормальной жизни. Так считает героиня похожей громкой истории Екатерина Мартынова, пострадавшая от скопинского маньяка Виктора Мохова. Девушка знает, о чём говорит, потому что почти четыре года провела в заточении в подвале дома в Рязанской области.
"Я думаю, что без психологов не обойтись никак. Да и состояние здоровья у неё в целом пострадало, потому что я читала некоторые подробности. Там всё было очень жестоко", — призналась собеседница телеканала "360".
О себе Екатерина Мартынова рассказала, что только через два года после освобождения почувствовала себя лучше. Но полностью забыть о том, что с ней случилось, бывшая пленница Мохова не сможет уже никогда.
Напомним, накануне всю страну шокировала история жительницы Челябинска, которая сбежала из плена маньяка спустя 14 лет заточения. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где жил вместе с престарелой матерью. Более того, маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены на участке подозреваемого.
Vk / Катя Мартынова