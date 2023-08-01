Пленница скопинского маньяка дала совет героине похожей жуткой истории из Челябинска

Жительнице Челябинской области, которую 14 лет продержали в секс-рабстве, понадобится помощь психологов и других медицинских специалистов для возвращения к нормальной жизни. Так считает героиня похожей громкой истории Екатерина Мартынова, пострадавшая от скопинского маньяка Виктора Мохова. Девушка знает, о чём говорит, потому что почти четыре года провела в заточении в подвале дома в Рязанской области.

"Я думаю, что без психологов не обойтись никак. Да и состояние здоровья у неё в целом пострадало, потому что я читала некоторые подробности. Там всё было очень жестоко", — призналась собеседница телеканала "360".

О себе Екатерина Мартынова рассказала, что только через два года после освобождения почувствовала себя лучше. Но полностью забыть о том, что с ней случилось, бывшая пленница Мохова не сможет уже никогда.