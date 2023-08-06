Логово зверя: Появились фото комнаты, где челябинский маньяк Ческидов 14 лет удерживал девушку
Опубликованы фото комнаты, где челябинский маньяк 14 лет удерживал девушку
Владимир Ческидов из посёлка Смолино, обвиняемый в убийстве одной женщины и похищении ещё одной, которую он удерживал в заточении 14 лет. Обложка © ТАСС / URA.RU / Вадим Ахметов
Комната, в которой маньяк из челябинского посёлка Смолино Владимир Ческидов на протяжении 14 лет удерживал девушку, находится за кухней дома и закрывается на ключ снаружи. Кадры логова маньяка показали в эфире телеканала "Россия-1"
В этом помещении гора мусора, на полу лежит покрытый многолетней пылью ковёр, а также стоит старый диван, на котором спала Екатерина. На стенах развешаны постеры с обнажёнными девушками. И ещё журналистам трудно было не заметить огромное число тараканов — "они разбегаются в стороны, куда ни ткнись". На потолке комнаты Ческидов разместил надпись "Бесконечная Вселенная" и наклеил аппликации звёзд и ракет, вырезанные из фольги.
Также журналистам показали столешницу, к которой маньяк привязывал Екатерину, когда уходил из дома или хотел обездвижить её для насилия. Это два куска ДСП, скреплённые между собой. По углам Ческидов сделал металлические крепления для рук и ног. Голову девушки он фиксировал самодельным деревянным ящиком.
Напомним, 31 июля всю страну шокировала история жительницы Челябинска, которая сбежала из плена маньяка спустя 14 лет заточения. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где жил вместе с престарелой матерью. Сбежать девушка смогла, когда её мучителя отправили в психиатрическую клинику. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены на участке подозреваемого. 1 августа Ческидов был арестован.