Логово зверя: Появились фото комнаты, где челябинский маньяк Ческидов 14 лет удерживал девушку

Комната, в которой маньяк из челябинского посёлка Смолино Владимир Ческидов на протяжении 14 лет удерживал девушку, находится за кухней дома и закрывается на ключ снаружи. Кадры логова маньяка показали в эфире телеканала "Россия-1"







В этом помещении гора мусора, на полу лежит покрытый многолетней пылью ковёр, а также стоит старый диван, на котором спала Екатерина. На стенах развешаны постеры с обнажёнными девушками. И ещё журналистам трудно было не заметить огромное число тараканов — "они разбегаются в стороны, куда ни ткнись". На потолке комнаты Ческидов разместил надпись "Бесконечная Вселенная" и наклеил аппликации звёзд и ракет, вырезанные из фольги.

Также журналистам показали столешницу, к которой маньяк привязывал Екатерину, когда уходил из дома или хотел обездвижить её для насилия. Это два куска ДСП, скреплённые между собой. По углам Ческидов сделал металлические крепления для рук и ног. Голову девушки он фиксировал самодельным деревянным ящиком.