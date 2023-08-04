Любимые женщины маньяка Ческидова: первая чуть не убила любовницу, вторая выпала из окна

В жизни челябинского маньяка Владимира Ческидова, который держал в сексуальном рабстве как минимум двух девушек и жестоко убил одну из них, были ещё несколько женщин и даже законная жена. Об этом сообщает в пятницу Ural Mash.

Журналисты телеграм-канала узнали, что Ческидов был проблемным и агрессивным уже в подростковом возрасте. Из-за этого он проучился только до восьмого класса — дальше видеть в школе его просто не хотели. В 1989 году Владимира судили за разбой. Женщины в его жизни появились примерно тогда же.

Первой стала Эльвира, с которой будущий маньяк расписался, приобрёл комнату в Екатеринбурге и машину. Вместе они даже начали небольшой бизнес в Москве, но идиллия рассыпалась, когда жена застала его с другой и в пылу ревности попыталась задушить её проводом от утюга. Любовницу пришлось откачивать, а супруги после этого расстались. Затем в жизни Ческидова появилась новая возлюбленная — Мария. Вскоре она погибла, якобы случайно выпав с четвёртого этажа. Владимир вернулся в Смолино, там стал жить с Ольгой, очередной избранницей. Не ужились из-за быта, мать и сын были против неё у себя дома.

А вот Екатерину Ческидов привёл к матери в 2009-м и сказал, что теперь 19-летняя девушка живёт с ними. Мол, она из детдома, квартиру отобрали, негде жить... Владимир работал с пленницей в огороде, готовил, играл в любимые шахматы. А ещё закрывал её на замок, насиловал и угрожал ножом, а от матери всё скрывал. Телеграм-канал предполагает, что пожилая женщина в жизнь сына не лезла, поэтому ничего и не знала.