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4 августа, 06:36

Любимые женщины маньяка Ческидова: первая чуть не убила любовницу, вторая выпала из окна

Ural Mash: Маньяк Ческидов потерял первую жену из-за измены, а вторую забрала смерть

<p>Владимир Ческидов в суде. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/54977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a> </p>

Владимир Ческидов в суде. Фото © t.me / SHOT

В жизни челябинского маньяка Владимира Ческидова, который держал в сексуальном рабстве как минимум двух девушек и жестоко убил одну из них, были ещё несколько женщин и даже законная жена. Об этом сообщает в пятницу Ural Mash.

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Журналисты телеграм-канала узнали, что Ческидов был проблемным и агрессивным уже в подростковом возрасте. Из-за этого он проучился только до восьмого класса — дальше видеть в школе его просто не хотели. В 1989 году Владимира судили за разбой. Женщины в его жизни появились примерно тогда же.

Первой стала Эльвира, с которой будущий маньяк расписался, приобрёл комнату в Екатеринбурге и машину. Вместе они даже начали небольшой бизнес в Москве, но идиллия рассыпалась, когда жена застала его с другой и в пылу ревности попыталась задушить её проводом от утюга. Любовницу пришлось откачивать, а супруги после этого расстались. Затем в жизни Ческидова появилась новая возлюбленная — Мария. Вскоре она погибла, якобы случайно выпав с четвёртого этажа. Владимир вернулся в Смолино, там стал жить с Ольгой, очередной избранницей. Не ужились из-за быта, мать и сын были против неё у себя дома.

А вот Екатерину Ческидов привёл к матери в 2009-м и сказал, что теперь 19-летняя девушка живёт с ними. Мол, она из детдома, квартиру отобрали, негде жить... Владимир работал с пленницей в огороде, готовил, играл в любимые шахматы. А ещё закрывал её на замок, насиловал и угрожал ножом, а от матери всё скрывал. Телеграм-канал предполагает, что пожилая женщина в жизнь сына не лезла, поэтому ничего и не знала.

Через год неволи заложница услышала во дворе крики. Когда вышла, то увидела лежащую в крови жертву — ею оказалась предыдущая пленница маньяка. Он запугал Екатерину, что с ней будет так же, и убил женщину у неё на глазах. На следующий день они закопали тело и больше не вспоминали о произошедшем. По данным Ural Mash, об этом мать тоже не знала, так как почти не была дома из-за постоянных разъездов.

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Напомним, накануне всю страну шокировала история жительницы Челябинска, которая сбежала из плена маньяка спустя 14 лет заточения. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где жил вместе с престарелой матерью. Сбежать девушка смогла, когда её мучителя отправили в психиатрическую клинику. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены на участке подозреваемого. 1 августа Ческидов был арестован.

Марина Калегина
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