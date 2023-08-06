Маньяк хотел изнасиловать жительницу Ногинска в её же квартире, но испугался и сбежал

Жительница Ногинска Московской области чудом избежала изнасилования благодаря смекалке и хитрости: вломившемуся в её квартиру маньяку не удалось осуществить задуманное — и он убежал в страхе. Детали истории узнал SHOT .

По данным телеграм-канала, накануне 44-летняя Наталья вернулась с работы домой и пошла выносить мусор за котом. Открыв дверь квартиры, она увидела на пороге незнакомого мужчину, который силой затащил женщину в её же квартиру, сорвал одежду и заявил, что хочет секса.

Однако Наталья не растерялась и заявила извращенцу, что у неё заразное венерическое заболевание. После таких откровений маньяк вылетел из квартиры и скрылся. Сейчас его ищет полиция, но есть версия, что мужчина сможет повторить попытку. Со слов потерпевшей, он был невысокого роста и худощавого телосложения, а одет в джинсы, серую футболку и кепку.