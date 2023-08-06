Маньяк хотел изнасиловать жительницу Ногинска в её же квартире, но испугался и сбежал
SHOT: Жительница Ногинска перехитрила маньяка и избежала изнасилования
Жительница Ногинска Московской области чудом избежала изнасилования благодаря смекалке и хитрости: вломившемуся в её квартиру маньяку не удалось осуществить задуманное — и он убежал в страхе. Детали истории узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, накануне 44-летняя Наталья вернулась с работы домой и пошла выносить мусор за котом. Открыв дверь квартиры, она увидела на пороге незнакомого мужчину, который силой затащил женщину в её же квартиру, сорвал одежду и заявил, что хочет секса.
Однако Наталья не растерялась и заявила извращенцу, что у неё заразное венерическое заболевание. После таких откровений маньяк вылетел из квартиры и скрылся. Сейчас его ищет полиция, но есть версия, что мужчина сможет повторить попытку. Со слов потерпевшей, он был невысокого роста и худощавого телосложения, а одет в джинсы, серую футболку и кепку.
Ранее Лайф рассказывал, что в конце июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Девушка была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, а останки закопал в кастрюле в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.
Getty Images / By Glasshouse Images