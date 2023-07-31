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31 июля, 16:03

Держал в сарае, добивал гвоздодёром: Вскрылась горькая участь первой жертвы челябинского маньяка

Mash воссоздал картину убийства первой жертвы челябинского маньяка

Останки, найденные в доме у маньяка Владимира Чискидова, который 14 лет удерживал в сексуальном рабстве молодую девушку, принадлежат только одному человеку. По данным Mash, это была его ещё одна пленница. Её звали Оксана, и на момент гибели в 2010 году ей было всего 30 лет.

В доме, где маньяк Владимир Чискидов удерживал двух женщин и одну из них убил, идут следственные мероприятия. Видео © Mash

По уточнённым данным, две жертвы Чискидова не общались и не контактировали между собой. Содержал он их раздельно — "новенькую" поселил в доме, а Оксана на тот момент жила в сарае. Там же в один страшный день он её убил. Расправу над женщиной сбежавшая из плена Екатерина помнит в мельчайших деталях: была ссора, он начал избивать девушку, она же звала на помощь. Затем — труп в сарае, в голове — нож. Владимир добил её гвоздодёром. Спустя время расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.

За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал свою жертву больше тысячи раз

За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал свою жертву больше тысячи раз

Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в качестве прислуги и сильно бил. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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