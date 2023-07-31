Держал в сарае, добивал гвоздодёром: Вскрылась горькая участь первой жертвы челябинского маньяка

Останки, найденные в доме у маньяка Владимира Чискидова, который 14 лет удерживал в сексуальном рабстве молодую девушку, принадлежат только одному человеку. По данным Mash , это была его ещё одна пленница. Её звали Оксана, и на момент гибели в 2010 году ей было всего 30 лет.

По уточнённым данным, две жертвы Чискидова не общались и не контактировали между собой. Содержал он их раздельно — "новенькую" поселил в доме, а Оксана на тот момент жила в сарае. Там же в один страшный день он её убил. Расправу над женщиной сбежавшая из плена Екатерина помнит в мельчайших деталях: была ссора, он начал избивать девушку, она же звала на помощь. Затем — труп в сарае, в голове — нож. Владимир добил её гвоздодёром. Спустя время расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.