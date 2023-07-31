Держал в сарае, добивал гвоздодёром: Вскрылась горькая участь первой жертвы челябинского маньяка
Mash воссоздал картину убийства первой жертвы челябинского маньяка
Останки, найденные в доме у маньяка Владимира Чискидова, который 14 лет удерживал в сексуальном рабстве молодую девушку, принадлежат только одному человеку. По данным Mash, это была его ещё одна пленница. Её звали Оксана, и на момент гибели в 2010 году ей было всего 30 лет.
В доме, где маньяк Владимир Чискидов удерживал двух женщин и одну из них убил, идут следственные мероприятия. Видео © Mash
По уточнённым данным, две жертвы Чискидова не общались и не контактировали между собой. Содержал он их раздельно — "новенькую" поселил в доме, а Оксана на тот момент жила в сарае. Там же в один страшный день он её убил. Расправу над женщиной сбежавшая из плена Екатерина помнит в мельчайших деталях: была ссора, он начал избивать девушку, она же звала на помощь. Затем — труп в сарае, в голове — нож. Владимир добил её гвоздодёром. Спустя время расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.
Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в качестве прислуги и сильно бил. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.
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