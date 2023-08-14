"Узница" под наркотиками разбудила жуткими криками дом в Петербурге и вырвалась на свободу со стрельбой

Уроженка Читы устроила стрельбу в квартире в Петербурге, пытаясь открыть дверь после вечеринки. Девушка заявила полицейским, что её взяли в плен и она хотела освободиться. По данным SHOT, всё произошло в жилом доме на проспекте Обуховской Обороны.

Соседи услышали женские крики и увидели на балконе 24-летнюю Василину, которая оказалась заперта в квартире. На место прибыли полицейские и хотели вызволить пленницу, но она и сама оказалась не промах: достала охотничий карабин "Вепрь-12" и начала палить по двери. В итоге отпереть её удалось найденными позже ключами.

Оказалось, что девушка была не в себе — под действием алкоголя и наркотиков. Она рассказала, что приехала в Северную столицу, чтобы повеселиться, и остановилась у друга, который арендовал ту самую квартиру. В итоге забайкальская гостья ушла в наркотрип на двое суток, а когда приятелю приспичило отлучиться по делам, он просто оставил её внутри и запер дверь. Когда же Василина очнулась и поняла, что не может выйти, немного запаниковала.

После освобождения полицейские доставили девушку в спецприёмник и составили протокол за употребление наркотиков. Из квартиры изъяли оружие и более 30 патронов, в том числе с дробью. "Вепрь" зарегистрирован не был.