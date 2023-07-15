Огромную нарколабораторию и гору мефедрона нашли у пары под Петербургом
В Ленобласти задержали пару, создавшую лабораторию по производству мефедрона
В Кусинском сельском поселении Ленинградской области задержали пару, устроившую у себя нарколабораторию по производству мефедрона. По данным SHOT, 46-летний Игорь З. и 38-летняя Наталья Г. распространяли приготовленную "химию" посредством закладок, "разбрасываемых" в Киришском районе.
Дома у пары были обнаружены 18 канистр с химическими реактивами объёмом 345 литров, магнитная мешалка, воронка Бюхнера, различные колбы, два противогаза и 750 граммов готового вещества. А позднее оперативники нашли сделанную задержанными закладку с почти килограммом наркотика.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство наркотических веществ", по ней "химикам" грозит до 20 лет заключения.
Ранее Лайф писал, что дома у актёра сериалов "Чикатило", "ИП Пирогова" и "Контакт" Дмитрия Малькова нашли запрещённые наркотические растения. Полицейские нагрянули в гости к 24-летнему артисту после сигнала от его знакомого.
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