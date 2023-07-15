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15 июля, 12:57

Огромную нарколабораторию и гору мефедрона нашли у пары под Петербургом

В Ленобласти задержали пару, создавшую лабораторию по производству мефедрона

В Кусинском сельском поселении Ленинградской области задержали пару, устроившую у себя нарколабораторию по производству мефедрона. По данным SHOT, 46-летний Игорь З. и 38-летняя Наталья Г. распространяли приготовленную "химию" посредством закладок, "разбрасываемых" в Киришском районе.

Дома у пары были обнаружены 18 канистр с химическими реактивами объёмом 345 литров, магнитная мешалка, воронка Бюхнера, различные колбы, два противогаза и 750 граммов готового вещества. А позднее оперативники нашли сделанную задержанными закладку с почти килограммом наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство наркотических веществ", по ней "химикам" грозит до 20 лет заключения.

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Матвей Константинов
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