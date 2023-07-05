У актёра из сериала "Чикатило" дома нашли нарколабораторию
Актёр Дмитрий Мальков. Фото © Kino-teatr.ru
Полицейские нашли нарколабораторию в квартире актёра Дмитрия Малькова, снимавшегося в сериалах "Чикатило", "ИП Пирогова" и "Контакт".
По данным SHOT, полицейские нагрянули в гости к 24-летнему артисту после сигнала от его знакомого. В квартире в Красносельском районе Москвы, которую снимает Мальков, оперативники нашли запрещённые растения и разные средства для ухода за ними и хранения.
Всё это отдали на экспертизу. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.
А ранее Лайф рассказывал, что у борца с наркотиками в Перми нашли 200 граммов метадона в тайнике. Последние 13 лет пермяк помогал наркозависимым и даже создал специальную организацию для этого, однако сам попался на "запрещёнке".