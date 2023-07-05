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5 июля, 09:10

У актёра из сериала "Чикатило" дома нашли нарколабораторию

<p>Актёр Дмитрий Мальков. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/502844/foto/1136266/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Дмитрий Мальков. Фото © Kino-teatr.ru

Полицейские нашли нарколабораторию в квартире актёра Дмитрия Малькова, снимавшегося в сериалах "Чикатило", "ИП Пирогова" и "Контакт".

По данным SHOT, полицейские нагрянули в гости к 24-летнему артисту после сигнала от его знакомого. В квартире в Красносельском районе Москвы, которую снимает Мальков, оперативники нашли запрещённые растения и разные средства для ухода за ними и хранения.

Всё это отдали на экспертизу. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.

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А ранее Лайф рассказывал, что у борца с наркотиками в Перми нашли 200 граммов метадона в тайнике. Последние 13 лет пермяк помогал наркозависимым и даже создал специальную организацию для этого, однако сам попался на "запрещёнке".

Александра Вишнякова
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