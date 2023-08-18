Директор школы в Москве хотел снять видео про Бородино, но загремел в полицию за стрельбу

Директора школы задержали за стрельбу на детской площадке в Окружном проезде в Москве. Как пишет Mash, он хотел снять ролик для детей ко Дню Бородинского сражения, но местные жители сдали педагога полиции.

По данным телеграм-канала, жильцы ближайших домов услышали стрельбу и вызвали правоохранителей. Те обнаружили на месте 43-летнего директора школы, 36-летнего педагога-организатора и забрали в отдел.