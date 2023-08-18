Директор школы в Москве хотел снять видео про Бородино, но загремел в полицию за стрельбу
В Москве директора школы задержали за стрельбу на детской площадке
Директора школы задержали за стрельбу на детской площадке в Окружном проезде в Москве. Как пишет Mash, он хотел снять ролик для детей ко Дню Бородинского сражения, но местные жители сдали педагога полиции.
По данным телеграм-канала, жильцы ближайших домов услышали стрельбу и вызвали правоохранителей. Те обнаружили на месте 43-летнего директора школы, 36-летнего педагога-организатора и забрали в отдел.
При себе у директора нашли пистолет-пугач. Оказалось, что учитель хотел снять ролик для детишек в честь Дня Бородинской битвы. Оружие у него изъяли, проводится проверка.
А ранее Лайф рассказывал, как девушка устроила стрельбу в квартире в Петербурге, пытаясь открыть дверь после вечеринки. Сама она заявила полицейским, что её взяли в плен и она хотела освободиться. Стрельба петербургской "узницы" попала на видео.
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