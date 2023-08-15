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15 августа, 20:29

У хоккеиста Панарина конфисковали ружьё за стрельбу в Новгородской области

Полицейские конфисковали ружьё у нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина за стрельбу в неположенном для этого месте в Новгородской области. Об этом сообщила газета "Новгород" со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов региона.

Согласно материалам дела, днём 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района Панарин несколько раз выстрелил из принадлежащего ему ружья, грубо нарушив общественную безопасность.

Хоккеист признал вину и совершил подобное правонарушение впервые. С учётом этих смягчающих обстоятельств Боровичский районный суд признал игрока виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 40 тысяч рублей с конфискацией оружия. Постановление ещё не вступило в законную силу и поэтому может быть обжаловано.

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Юлия Коновалова
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