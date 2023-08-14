IIHF отстранила Федотова и запретила ЦСКА совершать международные трансферы
Вратарь Иван Федотов. Обложка © Станислав Красильников / ТАСС
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о санкциях в отношении московского ЦСКА: клуб не сможет проводить международные трансферы с 11 августа этого года до 10 августа следующего. Причиной называется скандал из-за вратаря Ивана Федотова. Сам Федотов дисквалифицирован до конца 2023 года за нарушение контрактных обязательств.
"Поскольку хоккейный клуб ЦСКА знал о контракте Федотова с Национальной хоккейной лигой и не доказал IIHF, что он не побудил игрока к нарушению контракта, IIHF наложила на ЦСКА санкции в виде запрета на международные трансферы", — пояснила пресс-служба IIHF.
При этом в федерации подчеркнули, что считают действующим контракт российского хоккеиста с клубом НХЛ "Филадельфия", заключённый на сезон 2023/2024. Соответственно, Федотов нарушил положения этого договора, согласившись перейти в ЦСКА, добавили в IIHF.
"Ивану Федотову было дано две недели на то, чтобы либо вернуться в "Филадельфию", либо получить освобождение от своего бывшего клуба. Поскольку в указанный период не было совершено ни одного действия, IIHF наложила на Ивана Федотова следующие спортивные санкции: четыре месяца дисквалификации на участие в официальных национальных и международных играх. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года", — говорится в заявлении федерации.
Напомним, 8 июля ЦСКА объявил о подписании с вратарём Иваном Федотовым двухлетнего соглашения. Но в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" заявили, что имеют с хоккеистом действующий контракт, который был подписан до его призыва на военную службу. Эту информацию также подтверждали в руководстве лиги. Однако в ЦСКА заявили, что считают своё соглашение с вратарём юридически обоснованным.