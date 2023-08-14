IIHF отстранила Федотова и запретила ЦСКА совершать международные трансферы

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о санкциях в отношении московского ЦСКА: клуб не сможет проводить международные трансферы с 11 августа этого года до 10 августа следующего. Причиной называется скандал из-за вратаря Ивана Федотова. Сам Федотов дисквалифицирован до конца 2023 года за нарушение контрактных обязательств.

"Поскольку хоккейный клуб ЦСКА знал о контракте Федотова с Национальной хоккейной лигой и не доказал IIHF, что он не побудил игрока к нарушению контракта, IIHF наложила на ЦСКА санкции в виде запрета на международные трансферы", — пояснила пресс-служба IIHF.

При этом в федерации подчеркнули, что считают действующим контракт российского хоккеиста с клубом НХЛ "Филадельфия", заключённый на сезон 2023/2024. Соответственно, Федотов нарушил положения этого договора, согласившись перейти в ЦСКА, добавили в IIHF.