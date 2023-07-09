В ЦСКА объяснили законность подписания контракта с Федотовым
Президент ЦСКА Есмантович: НХЛ не предоставила контракт Федотова с "Флайерз"
Национальная хоккейная лига не предоставила ЦСКА информацию о контракте вратаря Ивана Федотова с "Филадельфией Флайерз" на следующий сезон. Так президент московского клуба Игорь Есмантович объяснил подписание соглашения с хоккеистом.
"Рукописного контракта у Федотова с "Филадельфией" на сезон 2023/2024 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт", — приводит слова Есмантовича ТАСС.
Президент хоккейного клуба объяснил, что, подписав контракт с игроком 1 июля, ЦСКА действует в правовом поле.
Лайф напоминает, 8 июля ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с вратарём Иваном Федотовым, ранее завершившим прохождение службы в армии. Перед этим в клубе "Филадельфия Флайерз" утверждали, что у хоккеиста действующий контракт, который действителен на сезон 2023/2024. Эту информацию также подтверждали в руководстве НХЛ.
t.me / ХК ЦСКА (Москва)