В ЦСКА объяснили законность подписания контракта с Федотовым

Национальная хоккейная лига не предоставила ЦСКА информацию о контракте вратаря Ивана Федотова с "Филадельфией Флайерз" на следующий сезон. Так президент московского клуба Игорь Есмантович объяснил подписание соглашения с хоккеистом.

"Рукописного контракта у Федотова с "Филадельфией" на сезон 2023/2024 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт", — приводит слова Есмантовича ТАСС.