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8 июля, 21:38

В ЦСКА объяснили законность подписания контракта с Федотовым

Президент ЦСКА Есмантович: НХЛ не предоставила контракт Федотова с "Флайерз"

Национальная хоккейная лига не предоставила ЦСКА информацию о контракте вратаря Ивана Федотова с "Филадельфией Флайерз" на следующий сезон. Так президент московского клуба Игорь Есмантович объяснил подписание соглашения с хоккеистом.

"Рукописного контракта у Федотова с "Филадельфией" на сезон 2023/2024 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт", — приводит слова Есмантовича ТАСС.

Меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ больше не действует

Меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ больше не действует

Президент хоккейного клуба объяснил, что, подписав контракт с игроком 1 июля, ЦСКА действует в правовом поле.

Лайф напоминает, 8 июля ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с вратарём Иваном Федотовым, ранее завершившим прохождение службы в армии. Перед этим в клубе "Филадельфия Флайерз" утверждали, что у хоккеиста действующий контракт, который действителен на сезон 2023/2024. Эту информацию также подтверждали в руководстве НХЛ.

Обложка ©

t.me / ХК ЦСКА (Москва)

Артур Лапсаков
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