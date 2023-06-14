Контракт отслужившего Федотова с "Филадельфией" будет действовать в сезоне 2023/24
Контракт российского вратаря Ивана Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" продолжит действовать в сезоне 2023/24. Об этом сообщила пресс-служба команды.
После задержания хоккеиста в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии 1 июля прошлого года и отправки спортсмена к месту прохождения воинской службы подписанный однолетний контракт с клубом НХЛ был приостановлен. В соответствии с коллективным трудовым соглашением лиги, соглашение с игроком продлевается на следующий сезон.
Напомним, Федотов с 2021 года выступал за ЦСКА и стал с клубом обладателем Кубка Гагарина.
Ранее Лайф рассказывал, что IIHF не включила завоевавшего Кубок Стэнли Ивана Барбашёва в поздравление "Вегасу". Минувшей ночью клуб из Лас-Вегаса впервые стал чемпионом НХЛ.