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14 июня, 20:13

Контракт отслужившего Федотова с "Филадельфией" будет действовать в сезоне 2023/24

Контракт российского вратаря Ивана Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" продолжит действовать в сезоне 2023/24. Об этом сообщила пресс-служба команды.

После задержания хоккеиста в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии 1 июля прошлого года и отправки спортсмена к месту прохождения воинской службы подписанный однолетний контракт с клубом НХЛ был приостановлен. В соответствии с коллективным трудовым соглашением лиги, соглашение с игроком продлевается на следующий сезон.

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Напомним, Федотов с 2021 года выступал за ЦСКА и стал с клубом обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Лайф рассказывал, что IIHF не включила завоевавшего Кубок Стэнли Ивана Барбашёва в поздравление "Вегасу". Минувшей ночью клуб из Лас-Вегаса впервые стал чемпионом НХЛ.

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cska-hockey.ru

Артур Лапсаков
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