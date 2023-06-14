Хоккеисты "Вегаса" впервые выиграли Кубок Стэнли
"Вегас" обыграл "Флориду" и впервые завоевал Кубок Стэнли
Хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" обыграл команду клуба "Флорида Пантерз" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли. Игра состоялась в Парадайсе на стадионе "Ти-Мобайл-арена" и завершилась со счётом 9:3.
"Вегас" обыграл "Флориду" и впервые завоевал Кубок Стэнли. Видео © twitter / WillieGRamireZ / theScore
В "Вегасе" шайбы забросили Марк Стоун, Николас Хейг, Алек Мартинес, Райлли Смит, Майкл Амадио, россиянин Иван Барбашёв и Николас Руа (59). В команде проигравших — Аарон Экблад, Сэм Рейнхарт, а также Сэм Беннетт.
Нападающий "Вегаса" Иван Барбашёв, таким образом, стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Первый он получил в составе "Сент-Луис Блюз" в сезоне 2018/19. Стоит заметить, что в команде проигравших голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 30. Форвард "Флориды" Григорий Денисенко очков не набрал.
Ранее Лайф рассказывал, что после победы "Вегаса" над "Флоридой" в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги игроки обеих команд устроили массовую драку. В потасовке также участвовал вратарь "Голден Найтс" Эдин Хилл. Однако пыл игроков смогли погасить судьи.
twitter / theScore