Хоккеисты "Вегаса" впервые выиграли Кубок Стэнли

Хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" обыграл команду клуба "Флорида Пантерз" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли. Игра состоялась в Парадайсе на стадионе "Ти-Мобайл-арена" и завершилась со счётом 9:3.

"Вегас" обыграл "Флориду" и впервые завоевал Кубок Стэнли. Видео © twitter / WillieGRamireZ / theScore

В "Вегасе" шайбы забросили Марк Стоун, Николас Хейг, Алек Мартинес, Райлли Смит, Майкл Амадио, россиянин Иван Барбашёв и Николас Руа (59). В команде проигравших — Аарон Экблад, Сэм Рейнхарт, а также Сэм Беннетт.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашёв, таким образом, стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Первый он получил в составе "Сент-Луис Блюз" в сезоне 2018/19. Стоит заметить, что в команде проигравших голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 30. Форвард "Флориды" Григорий Денисенко очков не набрал.