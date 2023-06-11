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11 июня, 04:49

Игроки "Вегаса" и "Флориды" устроили массовую драку после четвёртого матча

<p>Массовая драка игроков "Вегаса" и "Флориды" в четвёртом матче. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Sportsnet/status/1667733261450182657/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sportsnet</a></p>

Массовая драка игроков "Вегаса" и "Флориды" в четвёртом матче. Обложка © Twitter / Sportsnet

После победы "Вегаса" над "Флоридой" в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги игроки обеих команд устроили массовую драку.

В потасовке также участвовал вратарь "Голден Найтс" Эдин Хилл. Однако пыл игроков смогли погасить судьи.

"Вегас" обыграл "Флориду" в гостях и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли

"Вегас" обыграл "Флориду" в гостях и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли

Пятый матч состоится 14 июня в Лас-Вегасе и начнётся в 03:00 по мск. В случае победы "Вегас" впервые в истории франшизы станет обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Лайф сообщал, что пропавший после инцидента в Сиэтле хоккеист "Колорадо" Валерий Ничушкин находится в Москве. Фото со спортсменом разместила в соцсети его жена Светлана Гаврилюк.

Юлия Коновалова
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