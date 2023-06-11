Игроки "Вегаса" и "Флориды" устроили массовую драку после четвёртого матча
Массовая драка игроков "Вегаса" и "Флориды" в четвёртом матче. Обложка © Twitter / Sportsnet
После победы "Вегаса" над "Флоридой" в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги игроки обеих команд устроили массовую драку.
В потасовке также участвовал вратарь "Голден Найтс" Эдин Хилл. Однако пыл игроков смогли погасить судьи.
Пятый матч состоится 14 июня в Лас-Вегасе и начнётся в 03:00 по мск. В случае победы "Вегас" впервые в истории франшизы станет обладателем Кубка Стэнли.
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