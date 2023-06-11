Игроки "Вегаса" и "Флориды" устроили массовую драку после четвёртого матча

После победы "Вегаса" над "Флоридой" в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги игроки обеих команд устроили массовую драку.

В потасовке также участвовал вратарь "Голден Найтс" Эдин Хилл. Однако пыл игроков смогли погасить судьи.

"Вегас" обыграл "Флориду" в гостях и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли

Пятый матч состоится 14 июня в Лас-Вегасе и начнётся в 03:00 по мск. В случае победы "Вегас" впервые в истории франшизы станет обладателем Кубка Стэнли.