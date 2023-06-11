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11 июня, 03:13

"Вегас" обыграл "Флориду" в гостях и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли

Хоккейный клуб "Флорида Пантерз" проиграл "Вегас Голден Найтс" в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча проходила в Санрайзе и завершилась со счётом 2:3.

Дублем у победителей отметился Чандлер Стефенсон (2-я и 28-я минуты), ещё одна шайба на счету Вильяма Карлссона (32). В составе проигравших отметились Брэндон Монтур (37) и Александр Барков (44).

Нападающий "Голден Найтс" Иван Барбашёв очков не набрал. Вратарь "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 28 бросков.

Бобровский помог "Флориде" одержать первую в истории победу в финалах Кубка Стэнли

Бобровский помог "Флориде" одержать первую в истории победу в финалах Кубка Стэнли

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу "Вегаса". Пятая игра также состоится в Лас-Вегасе в ночь на 14 июня.

Ранее Лайф писал, что пропавший после инцидента в Сиэтле хоккеист "Колорадо" Валерий Ничушкин находится в Москве. Фото со спортсменом опубликовала его жена Светлана Гаврилюк.

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Twitter / Vegas Golden Knights

Артур Лапсаков
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