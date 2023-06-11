"Вегас" обыграл "Флориду" в гостях и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли

Хоккейный клуб "Флорида Пантерз" проиграл "Вегас Голден Найтс" в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча проходила в Санрайзе и завершилась со счётом 2:3.

Дублем у победителей отметился Чандлер Стефенсон (2-я и 28-я минуты), ещё одна шайба на счету Вильяма Карлссона (32). В составе проигравших отметились Брэндон Монтур (37) и Александр Барков (44).

Нападающий "Голден Найтс" Иван Барбашёв очков не набрал. Вратарь "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 28 бросков.