"Вегас" обыграл "Флориду" в гостях и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли
Хоккейный клуб "Флорида Пантерз" проиграл "Вегас Голден Найтс" в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча проходила в Санрайзе и завершилась со счётом 2:3.
Дублем у победителей отметился Чандлер Стефенсон (2-я и 28-я минуты), ещё одна шайба на счету Вильяма Карлссона (32). В составе проигравших отметились Брэндон Монтур (37) и Александр Барков (44).
Нападающий "Голден Найтс" Иван Барбашёв очков не набрал. Вратарь "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 28 бросков.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу "Вегаса". Пятая игра также состоится в Лас-Вегасе в ночь на 14 июня.
Ранее Лайф писал, что пропавший после инцидента в Сиэтле хоккеист "Колорадо" Валерий Ничушкин находится в Москве. Фото со спортсменом опубликовала его жена Светлана Гаврилюк.
Twitter / Vegas Golden Knights