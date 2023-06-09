Бобровский помог "Флориде" одержать первую в истории победу в финалах Кубка Стэнли
"Флорида" дома победила "Вегас" и сократила счёт в финальной серии
Хоккейный клуб "Флорида Пантерз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча проходила в Санрайзе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Шайбы в составе победителей забросили Брэндон Монтур (4-я минута), Мэттью Ткачук (57) и Картер Верхеги (64). У проигравших отметились Марк Стоун (16) и Жонатан Маршессо (34).
Вратарь "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 24 броска. Нападающий "Голден Найтс" Иван Барбашёв очков не набрал.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу "Вегаса". Четвёртая игра также состоится в Санрайзе в ночь на 11 июня. Стоит отметить, что это первая победа в истории "Флориды" в финалах Кубка Стэнли. Клуб доходил до этой стадии в 1996 году, уступив тогда "Колорадо" во всех четырёх матчах.
Первые два матча на домашнем льду взял "Вегас". Теперь же серия вернётся в Лас-Вегас как минимум на один матч — пятый.
Twitter / Florida Panthers