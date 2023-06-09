Бобровский помог "Флориде" одержать первую в истории победу в финалах Кубка Стэнли

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу "Вегаса". Четвёртая игра также состоится в Санрайзе в ночь на 11 июня. Стоит отметить, что это первая победа в истории "Флориды" в финалах Кубка Стэнли. Клуб доходил до этой стадии в 1996 году, уступив тогда "Колорадо" во всех четырёх матчах.