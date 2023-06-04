Пас Барбашёва помог "Вегасу" победить "Флориду" на старте финала Кубка Стэнли
Хоккеисты "Вегаса" празднуют заброшенную шайбу. Обложка © Twitter / Vegas Golden Knights
Хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" стартовал с победы над "Флоридой Пантерз" в финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 5:2.
Заброшенными шайбами отметились Жонатан Маршессо (17-я минута), Ши Теодор (30), Зак Уайтклауд (46), Марк Стоун (53) и Райли Смит (59, пустые ворота). У проигравших отличились Эрик Стаал (9) и Энтони Дюклер (39).
Российский нападающий "Голден Найтс" Иван Барбашёв отметился голевой передачей. Голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 29 бросков.
Счёт в серии стал 1:0 в пользу "Вегаса". Вторая игра также состоится в Лас-Вегасе в ночь на 6 июня.
Ранее Лайф рассказывал, что российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Его соперниками в борьбе за награду будут игрок "Бостона" Линус Улльмарк и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллейбайк.