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4 июня, 03:15

Пас Барбашёва помог "Вегасу" победить "Флориду" на старте финала Кубка Стэнли

<p>Хоккеисты "Вегаса" празднуют заброшенную шайбу. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/GoldenKnights/status/1665186651222540290/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vegas Golden Knights</a></p>

Хоккеисты "Вегаса" празднуют заброшенную шайбу. Обложка © Twitter / Vegas Golden Knights

Хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" стартовал с победы над "Флоридой Пантерз" в финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами отметились Жонатан Маршессо (17-я минута), Ши Теодор (30), Зак Уайтклауд (46), Марк Стоун (53) и Райли Смит (59, пустые ворота). У проигравших отличились Эрик Стаал (9) и Энтони Дюклер (39).

Российский нападающий "Голден Найтс" Иван Барбашёв отметился голевой передачей. Голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 29 бросков.

Российский вратарь клуба НХЛ рассказал о страшной травме, полученной в плей-офф

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Счёт в серии стал 1:0 в пользу "Вегаса". Вторая игра также состоится в Лас-Вегасе в ночь на 6 июня.

Ранее Лайф рассказывал, что российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Его соперниками в борьбе за награду будут игрок "Бостона" Линус Улльмарк и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллейбайк.

Артур Лапсаков
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