Пас Барбашёва помог "Вегасу" победить "Флориду" на старте финала Кубка Стэнли

Хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" стартовал с победы над "Флоридой Пантерз" в финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами отметились Жонатан Маршессо (17-я минута), Ши Теодор (30), Зак Уайтклауд (46), Марк Стоун (53) и Райли Смит (59, пустые ворота). У проигравших отличились Эрик Стаал (9) и Энтони Дюклер (39).

Российский нападающий "Голден Найтс" Иван Барбашёв отметился голевой передачей. Голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 29 бросков.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу "Вегаса". Вторая игра также состоится в Лас-Вегасе в ночь на 6 июня.